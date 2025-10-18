AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığında 'Cuma bereketiyle buluşuyoruz' etkinliği yapıldı

AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığına getirilen Üzeyir Bahadır, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bahadır, Tekkeköy İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen "Cuma bereketiyle buluşuyoruz" etkinliğinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda 2028 hedefiyle çalışacaklarını belirterek, "Daha fazla oy almak için gece gündüz kapı kapı dolaşarak ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi daha ferah bir aydınlığa kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.