AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz, Milletvekili Çakır'ın taziyesine katıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın 90 yaşında hayatını kaybeden babası Mehmet Çakır'ın taziyesine katıldı.

Malatya Şeker Fabrikası sosyal tesislerinde Mehmet Çakır için okunan mevlide katılan Yılmaz, Ahmet Çakır ve ailesine başsağlığı diledi.

Kur'an-ı Kerim okunan mevlitte, İl Müftüsü Veysel Işıldar Mehmet Çakır için dua etti.

Mevlide, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı ile AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.