AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Gemerek ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Abdullah Güler, Sivas'ın Gemerek ilçesinde kaymakam, belediye başkanı ve ilçe başkanı ile görüşerek ilçenin durumu ve projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, Yaşlı Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Gemerek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Güler, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten ve AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Aslı Öztoprak'ı ziyaret etti.

Daha sonra il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Güler, ilçenin mevcut durumu, devam eden projeler ve talepler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Güler, yapımı devam eden Yaşlı Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Güler'e ziyaretlerinde, Vali Yılmaz Şimşek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi eşlik etti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
