Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Taşova İlçe Başkanı Aykan, engelli derneğini ziyaret edip sorunları dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Taşova İlçe Başkanı Aykan, engelli derneğini ziyaret edip sorunları dinledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Taşova İlçe Başkanı Gökhan Aykan, Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı dernek binasında ziyaret etti. Ziyarette engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik konuları ile yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

AMASYA (AA) – AK Parti Taşova İlçe Başkanı Gökhan Aykan, Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı dernek binasında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Aykan, Aydın ile bir süre sohbet ederek derneğin faaliyetleri ve engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılmaları, yaşam standartlarının yükseltilmesi, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik konularında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti hükümetinin engelli vatandaşların her daim yanında olduğunu belirten Aykan, "Evde bakım yardımı, engelli aylıkları, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, kamuda engelli istihdamı ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen uygulamalar devam etmektedir" dedi.

???????

Kaynak: AA
Çankırı'da kar sürücülere zor anlar yaşattı! Yaz lastikli onlarca araç yolda mahsur kaldı

Yaz lastiğiyle yola çıkanlar kara yakalandı! Araçlar yoldan çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber14

Kötü haber geldi! Galatasaray'a çifte şok

Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi

Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Haluk Bilginer'in 'Türk sineması' sözleri tartışma yarattı11

Tartışma yeniden alevlendi: Türkiye sineması diyelim mi ona?
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü

"İnsanlık ölmemiş" dedirten haber! Verilen karara beğeniler sel gibi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Kubilay Kaan cinayetinde gerekçeli karar! Aleyna neden beraat etti?
Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki

Ne yaptın sen Vlahovic? Başı büyük dertte