AK Parti Taşova İlçe Başkanı Aykan, engelli derneğini ziyaret edip sorunları dinledi

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AMASYA (AA) – AK Parti Taşova İlçe Başkanı Gökhan Aykan, Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı dernek binasında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Aykan, Aydın ile bir süre sohbet ederek derneğin faaliyetleri ve engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılmaları, yaşam standartlarının yükseltilmesi, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik konularında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti hükümetinin engelli vatandaşların her daim yanında olduğunu belirten Aykan, "Evde bakım yardımı, engelli aylıkları, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, kamuda engelli istihdamı ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen uygulamalar devam etmektedir" dedi.

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Kaynak: AA