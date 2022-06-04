AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete yanıt: Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete yanıt: Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Haberler.com - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete yanıt: Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

AK Parti'nin kampa girdiği Kızılcahamam'da açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Asıl merak edilen onların masasında ne döndüğüdür" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme çerçevesinde sahadan toplanan tüm veriler, bize gelen tüm talepler, bizim önümüze konan tüm tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde neler yapacağımıza dair beyin fırtınasını gerçekleştireceğiz." dedi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"İç ve dış güvenliğin ele alındığı oturumlar yapıldı. Geçmişte Türkiye'nin masada olduğu, sahada olmadığı dönemler olurdu. Bu da bir çeşit vesayetti. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığından itibaren siyasi hareketimiz büyük bir devrim gerçekleştirdi. Sahayla masada aynı anda olabilen kapasite, meşru siyasetin talimatları çerçevesinde ortaya çıkabilmektedir.

Türkiye'de verilen kararların hayata geçirilmesi için iç, dış güvenlik ve dış politika senkronize şekilde çalışmaktadır. Türkiye artık her meselede hem masadadır hem de sahadadır. Biz bir diplomasi devletiyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan siyasetin, meşru hedeflerine ulaşma kararı birbirini tamamlayan şekilde yoluna devam etmektedir.

CHP'den günü belli olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili kara propaganda yürütülüyor. Vatandaşlarımızın her birinin sandıklara sahip çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. En büyük seçim garantisi terörle mücadeledir. Terörle mücadeleye destek vermeyenlerin çıkıp da bize seçim güvenliğiyle ilgili söyleyecek dersi yoktur. Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar.

Sayın Devlet Bahçeli de söyledi biz de defalarca ifade ettik. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Asıl merak edilen onların masasında ne döndüğüdür.""

Haberler.com - Güncel

Ömer Çelik AK Parti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title