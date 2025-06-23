AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsmail Bilen'e Başsağlığı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, vefat eden eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, Bilen'in nezaketli ve dirayetli bir yol arkadaşı olduğunu ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen'e rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen'i kaybettik. Nezaketli ve dirayetli bir yol arkadaşımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun

Derbi gibi derbi! İşte nefes kesen maçta kazanan takım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı

Savaş iki ülkeye sıçradı! İran, ABD üslerini füzeyle vurdu
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü

İran'ın saldırısı göstermelik mi? Katar'a önceden bilgi verilmiş
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.