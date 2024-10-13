AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti

Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle ülke genelinde boykot edilen fast food zinciri Burger King'in Rize'de açmış olduğu şubenin açılışına AK Partili belediye başkanlarının katılması büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, o açılışa katılan tüm isimlerin disipline sevk edildiğini duyurdu.

AÇILIŞA KATILAN İSİMLERİN HEPSİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.

AÇIKLAMASI DA OLAY KADAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tepki çeken açılış görüntülerinin ardından AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in yaptığı açıklama gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman seslendirdiği Mehmet Akif Ersoy'a ait "Zulmü alkışlayamam" şiiri üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap veren Katmer, "Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlâna der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye... Bu bir... İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum... Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur" ifadelerini kullanmıştı.

"YEMEK YEMEDİM, YESEYDİM İSRAİL'E DESTEK VERMİŞ OLACAKTIM"

Rize'deki yeni Burger King şubesinin açılışına katılan AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, açılış sonrası gelen eleştiriler üzerine açıklamalarda bulunarak, açılışta sadece 10 dakika bulunduğunu ve kurdele kesimine denk geldiğini belirtmiş, "Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" şeklinde konuşmuştu.