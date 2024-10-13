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AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti

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AK Parti, Rize'deki Burger King açılışına katılan isimler için harekete geçti. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açılışa katılan isimlerin hepsinin disipline sevk edildiğini duyurdu.

Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle ülke genelinde boykot edilen fast food zinciri Burger King'in Rize'de açmış olduğu şubenin açılışına AK Partili belediye başkanlarının katılması büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, o açılışa katılan tüm isimlerin disipline sevk edildiğini duyurdu.

AÇILIŞA KATILAN İSİMLERİN HEPSİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.

AÇIKLAMASI DA OLAY KADAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tepki çeken açılış görüntülerinin ardından AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in yaptığı açıklama gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman seslendirdiği Mehmet Akif Ersoy'a ait "Zulmü alkışlayamam" şiiri üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap veren Katmer, "Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlâna der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye... Bu bir... İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum... Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur" ifadelerini kullanmıştı.

"YEMEK YEMEDİM, YESEYDİM İSRAİL'E DESTEK VERMİŞ OLACAKTIM"

Rize'deki yeni Burger King şubesinin açılışına katılan AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, açılış sonrası gelen eleştiriler üzerine açıklamalarda bulunarak, açılışta sadece 10 dakika bulunduğunu ve kurdele kesimine denk geldiğini belirtmiş, "Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" şeklinde konuşmuştu.

AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Burger King Ömer Çelik AK Parti Güncel Rize

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Yorumlar (66)

Cengiz Tüzüner:

Reisin memleketinde adamlar tüm akp eşrafını açılışa getirterek büyük bir siyasi zafer kazanmıştır. Elin gavurunun zekası bu işte.. Resmen Truva zaferi gibi, pess

337
1
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Coşkun Kurt:

sen açmalarına izin ver satmalarına izin ver halka yedir bu sorun değil onların gitmesi sorun. Hepiniz kolpasınız.

265
34
yanıtYanıtla
Ercan Sönmez:

Ama devletin tüm kuruluşlarında hala İsrail'in malları sergileniyor. Ruhsat verirken sıkıntı yok da açılışa gidince mi sıkıntı oluyor. Sanırım anlatılmak istenen şey şudur. Her istediğinizi yapabilirsiniz ama göz önünde olmamak kaydıyla...

166
19
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hasan durmuş:

ülkenin tek konusu burger herhalde

103
77
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Vodafone KARDELEN:

he he yedik bizde

112
16
yanıtYanıtla
Mustafa m:

müdür ellerine cetvelle vuracakmış

104
11
yanıtYanıtla
Cafer Kılıçaslan:

reis cami acar rizede teşkilatıda burger king ????

98
8
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Ülkeye bir faydası olacak mı

37
17
yanıtYanıtla
Sogun Nn:

ne oldu 3 kışi izin zigarlik edemiyordu

24
6
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mTm … .:

????..

24
1
yanıtYanıtla
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