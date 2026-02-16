Haberler

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Batı Şeria'ya Egemenlik Dayatması Mekansal Soykırımdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin Batı Şeria’ya yönelik adımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, Netanyahu hükümetinin son adımının “soykırım siyasetinin yeni bir aşaması” olduğunu belirtti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatmasını "mekansal soykırım" olarak nitelendiren Çelik, İsrail'in işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatmasıyla bu politikayı genişlettiğini ifade etti.

Ateşkes ve barıştan yana olan herkesin söz konusu adımlara karşı çıkması gerektiğini kaydeden Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması 'mekansal soykırım'dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür."

Kaynak: ANKA / Güncel
