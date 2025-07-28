AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.