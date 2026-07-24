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Ayasofya'da ilk namazın 6. yıl dönümü

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- "Ayasofya ebediyete kadar manası, ezanı ve mayasıyla topraklarımızın ruh köklerinden olmaya devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümünü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya 6 yıl önce bugün gerçek mana ve hüviyeti ile yeniden buluştu. Bu anlamlı dirilişi gerçekleştiren iradenin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya ebediyete kadar manası, ezanı ve mayasıyla topraklarımızın ruh köklerinden olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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