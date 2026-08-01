Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz'da suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin, "Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubunun yakalandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece her şeyi göze alarak ortaya koyduğu iradenin, milletin egemenliğini hedef alan FETÖ'nün saldırısını yenilgiye uğrattığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın hayati öneme sahip o iradesi, milli egemenliğin müdafaası bakımından devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir. Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi

Beklediği haber geldi

Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

Diyarbakır'daki bir camide çekilen görüntüye yorum yağıyor