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AK Parti Sözcüsü Çelik, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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