AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine yönelik saldırısına ilişkin, "Bu saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine yönelik saldırısına ilişkin, "Bu saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Şehit olan gönüllülere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İHH İnsani Yardım Vakfının 5 insani yardım gönüllüsü, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yardım çalışmaları yaparken, soykırımcı İsrail saldırıları sonucu şehit oldu. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Şehit olan gönüllülere Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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