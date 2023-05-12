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AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da vatandaşlarla bir araya geldi

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında ilçelerde vatandaşlarla buluştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında ilçelerde vatandaşlarla buluştu.

Ak Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Tufanbeyli ilçesini ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Çelik, daha sonra Saimbeyli ve Feke ilçelerinde düzenlenen mitinglere katıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde de vatandaşlara hitap etti.

Adana Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Ömer Çelik AK Parti 14 Mayıs Adana Güncel Haberler

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