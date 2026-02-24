AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı' düzenlendi

Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerinin katılımıyla "Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı" düzenlendi.

Ak Parti Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, herkesin mübarek ramazan ayını tebrik ederek, Ramazan Bayramı'na sağlık, sıhhat ve afiyet içinde ulaşmayı diledi.

İftar masasında beraber oturduğu bir kız öğrencinin iki üniversiteyi bitirdiğini anlatan Elitaş, "Tebrik ediyorum. Maşallah benden başarılı. Ben bir üniversiteyi zar zor bitirebildim. O şimdi ikinci üniversiteyi bitirmek üzere, muhtemelen yeni bir üniversiteye de adımını atacak." diye konuştu.

Engelli bir abisinin olduğunu ve annesinin ona 2014 yılına kadar baktığını anlatan Elitaş, "Bir gün 'of' demedi. Gerçekten o zaman sadece bu yük anadaydı, babadaydı. Ama Cumhurbaşkanımızın insani feraseti, Allah vergisi insan sevgisi, engellilerle, dezavantajlı gruplarla ilgili samimi ve içten şekilde hiç engel çıkarmadan ne gerekiyorsa yapma talimatı bugün hamdolsun bizi çok önemli bir noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.

Evde bakım ücretlerine ve özel eğitim kurumlarına da değinen Elitaş, "Eğer biz yürekten bir iş yapabilirsek, aşkla şevkle bu iş yapabilirsek inanın önümüzde hiçbir engel yok. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

"Türkiye'de çok büyük bir zihniyet dönüşümü gerçekleştirdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ise ramazanın sadece oruç tutulan bir ay değil, kalpleri buluşturma, gönülleri birleştirme, manevi anlamda arınma ayı olduğunu söyledi.

Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak düzenlenen bu iftarın, sadece bir yemek daveti olmadığını vurgulayan Kaya, "Bu sofra, engelli kardeşlerimizin hiçbir zaman, hiçbir koşulda yalnız olmadıklarını bir kez daha yürekten haykırdığımız bir dayanışma sofrasıdır." dedi.

AK Parti olarak siyaset anlayışlarının merkezinde insan olduğunu belirten Kaya, insanı merkeze almayan hiçbir politikanın kalıcı olmadığını ifade etti.

Sosyal politikaları yardım eksenli değil, hak temelli bir anlayışla ele aldıklarını anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihimiz boyunca anayasada yer alan 'sosyal devlet' ilkesi, uzun yıllar sadece metinlerde kalmıştır. Bu ilke, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ortaya koyduğu güçlü iradeyle gerçek anlamda hayata geçti. AK Parti iktidarlarıyla birlikte sosyal devlet kavramı soyut bir ifade olmaktan çıkıp, adeta somut uygulamalarla milletimizin hayatına birebir dokunduğumuz bir ilke haline geldi. Biz yaptıklarımızla sadece kanunları değiştirmekle kalmadık, biz Türkiye'de çok büyük bir zihniyet dönüşümü gerçekleştirdik."

Engelliliği bir 'eksiklik' olarak gören o köhne anlayışı geride bıraktık. Onun yerine, her bir kardeşimizi bu ülkenin eşit ve güçlü bir ferdi olarak kabul eden 'hak temelli' bir anlayışı hayata geçirdik. Geçmişte, sesi duyulmayan, toplumdan adeta izole edilen engelli kardeşlerimiz, bugün AK Parti'nin sağladığı imkanlarla eğitimde, istihdamda hayatın her alanında 'Ben de varım' diyebilmektedir."

"Engelli bir kardeşimizi topluma kazandırmak tüm toplumu kazanmaktır"

İnsanoğlunun imkan ve sevgi verildiğinde her türlü engeli aşabileceğini vurgulayan Kaya, görevlerinin bireylerin önündeki engelleri kaldırmak ve onlara imkan sunmak olduğunu dile getirdi.

"Son 24 yılda sosyal politikalar alanında güçlü bir dönüşüme imza attık." diyen Kaya, "2002'de kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı sadece 5 bin iken, bugün bu sayı tam 83 bine ulaştı. Bu sadece bir rakam değil, bu on binlerce insanın kendi ayakları üzerinde durması demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçirdiğimiz evde bakım desteğiyle, bugün 520 binden fazla engelli ailemizi evde bakım desteği ulaştırıyoruz. Bugün her ilimizde engelli kardeşlerimiz için teknolojiyle donatılmış rehabilitasyon ve meslek kazandırıcı merkezlerimiz var. Biz bunları bir lütuf olarak değil bir hak olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'i "Aile Yılı", gelecek 10 yılı ise "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Kaya, aileyi toplumun temel taşı olarak gördüklerini vurguladı.

Kaya, "Engelli evladı olan annenin yükünü hafifletmek, babanın kaygısını azaltmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Engelli bir kardeşimizi topluma kazandırmak, aslında bir aileyi, dolayısıyla tüm toplumu kazanmaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, kapsayıcı, erişilebilir ve kimseyi geride bırakmayan bir toplumu hedeflemektedir." diye konuştu.

"Asıl engel kalptedir, gerisi mutlaka aşılır"

"Bu hizmetleri yaparken, toplumun değerleriyle barışmayan, ramazan sevincinden bile rahatsız olan köhnemiş bir zihniyetin de ara ara kafasını kaldırmaya çalıştığını görüyoruz." ifadesini kullanan Kaya, şunları kaydetti:"

"Onlar küçümsese de, onlar ayrıştırmaya çalışsa da biz, tecrit eden, dışlayan o eski devlet uygulamalarını bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırdık. Yerine şefkat ve merhamet temelli bir devlet inşa ettik. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, insan odaklıdır. Ülkemizi geriye götürmek isteyenler, binbir emekle işlediğimiz bu eserleri zayi etmeye çalışanlar biliyoruz ki asla başarılı olamayacaklar. Çünkü bu aziz millet her şeyin farkındadır. Engelli kardeşlerimiz bize azmin ne demek olduğunu gösteren kahramanlardır. Sizler bize şunu kanıtladınız ki asıl engel kalptedir, gerisi mutlaka aşılır."

Kendilerine engelli bireylere, toplumun en hassas kesimlerine hizmet imkanı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerini sunan Kaya, hiçbir ayrım gözetmeksizin her insana hizmet ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ramazan ayının millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Kaya, Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda akan kanın, dökülen gözyaşların ve zulmün bir an evvel son bulmasına vesile olmasını diledi.

Kaya, Türkiye'nin her zaman duaları ve destekleriyle mazlumların yanında olduğunu sözlerine ekledi.

"Gazze'de hayat çok zor"

İftar programına, Türkiye'deki Filistin ve Gazzeli aileler de katıldı.

Bombardıman esnasında iki bacağını kaybeden 4 yaşındaki torunuyla Gazze'den Türkiye'ye gelen Hanan Abdelal, AA muhabirine, ailesinin tamamının Gazze'de olduğunu söyledi.

Torununun Türkiye'de ameliyat olduğunu anlatan Abdelal, "Türkiye'den, Cumhurbaşkanı'ndan Allah razı olsun. Burada ilaç var, her şey var. Ben çok üzgünüm çünkü 3 ramazandır ailem ve çocuklarımdan uzağım. Gazze'de hayat çok zor, çadırda yaşıyorlar. Savaş var, yağmur var." dedi.