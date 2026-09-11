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AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu yedek üyesi Gökçınar, Çermik'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu yedek üyesi Gökçınar, Çermik'te ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu yedek üyesi Hilmi Gökçınar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu yedek üyesi Hilmi Gökçınar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki temasları kapsamında AK Parti Çermik İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Gökçınar, İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ve partililerle görüştü.

Daha sonra esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla görüşen Gökçınar, görüş ve talepleri dinledi.

Gökçınar, Çermik Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile görüştü.

Kaynak: AA
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