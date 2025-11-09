Hakan Aksu'dan 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Rahmetle Andı

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Aksu, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin simgesi, aziz Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü temsilcisi olduğunu vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Onun önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, bir milletin yeniden dirilişinin ve bağımsızlık iradesinin destanıdır. Bugün bizler, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışını temel alan Cumhuriyetimizi, demokrasimizle, kalkınma hamlelerimizle ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Milletimizin ortak değeri olan Cumhuriyetimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."