AK Parti'nin Sivas'taki üye sayısı 113 bin 216'ya ulaştı

AK Parti'nin Sivas'taki üye sayısı 113 bin 216'ya ulaştı
AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, partisinin Sivas'taki üye sayısının 113 bin 216'ya ulaştığını ve 6 bin 183 yeni üyenin eklenmesiyle büyümeye devam ettiklerini duyurdu.

Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, partisinin Sivas'taki üye sayısının 113 bin 216'ya ulaştığını bildirdi.

Tanrıverdi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirdiğini söyledi.

Partisinin kentteki üye çalışmaları hakkında bilgi veren Tanrıverdi, "Üye çalışmaları kapsamında AK Parti Sivas İl Başkanlığı olarak çalışmaları koordine etmek amacıyla tüm teşkilat birimlerinden temsilcilerin bulunduğu üye koordinasyon merkezi kurulmuş, 65 mahalle ve 153 köyümüzde saha çalışmaları yapılarak yaklaşık 12 bin seçmene ulaşılmıştır." dedi.

AK Parti'nin Sivas'taki üye sayısını açıklayan Tanrıverdi, "İl merkezimiz ve tüm ilçelerimiz dahil olmak üzere yürüttüğümüz yoğun ve planlı bu saha çalışmaları neticesinde 7 ay gibi kısa bir sürede Sivas'ımızda 6 bin 183 yeni üye partimize kazandırılmıştır. Gelinen noktada üye sayımız 113 bin 216'ya ulaşmış olup, bu rakamın seçmene oranı yüzde 23,8 dir." diye konuştu.

Tanrıverdi, kentin her köşesinde, her yaştan vatandaşa ulaşmaya, gönüllere dokunmaya ve AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
