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AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Karapınar'da Açıldı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Karapınar'da daha fazla hizmet yapacaklarını belirtti. Karapınar Belediye Başkan adayı İbrahim Önal ise projelerle ilçeye hizmet edeceklerini ifade etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, açılışta, Karapınar'da daha fazla hizmeti gerçekleştireceklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Karapınarlıların huzurunda olduğunu aktaran Selvi,"Hem belediye başkanı adayımızla, hem de geçmiş dönem belediye başkanımızla buradayız. Desteklerinizi bekliyoruz." dedi.

AK Parti Karapınar Belediye Başkan adayı İbrahim Önal da devraldığı bayrağı daha yükseklere taşıyacaklarını, projelerle ilçeye hizmet edeceklerini ifade etti.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise Önal'a destek istedi.

Konuşmaların ardından Çarşı Merkezi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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