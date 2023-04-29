AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce kendinden geçti

Muğla'da seçim çalışması yapan AK Parti aracının sürücüsü, yol üstünde Türkiye İşçi Partili gençleri görünce adeta kendinden geçti. Megafonu eline alan sürücü, "AK Parti, AK Parti, AK Parti... Yıkılın buradan" diye bağırmaya başladı. TİP'li gençler de o anlarda dans edip el sallayarak karşılık verdi. Görüntüler izleyenleri kahkahaya boğdu.

14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor. Liderler il il miting yaparken, seçim araçları da mahalle mahalle gezerek propaganda yapıyor.

SÜRÜCÜNÜN YAPTIKLARI İZLEYENLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Muğla'da AK Parti'nin seçim aracının sürücüsü ilginç bir olaya imza attı. Yol kenarında TİP'li gençleri gören sürücü, adeta kendinden geçti. Sürücünün yaptıkları izleyenleri kahkahaya boğdu.

"AK PARTİ, AK PARTİ, AK PARTİ" DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Sürücü aracıyla gezdiği sıralarda TİP'li gençlerle karşılaşınca megafonu eline alıp "AK Parti, AK Parti, AK Parti" diye bağırmaya başladı. Sürücü son olarak ise "Yıkılın" diye gençlere seslendi. O anlarda TİP'li gençlerde sürücüye dans edip el sallayarak karşılık verdi.