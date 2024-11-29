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AK Parti Sason İlçe Başkanı Abdullah Aydemir Göreve Başladı

AK Parti Sason İlçe Başkanı Abdullah Aydemir Göreve Başladı
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AK Parti Sason İlçe Başkanı Abdullah Aydemir, mazbatasını alarak göreve başladı. Aydemir, görev sürecinde vatandaşlarla bağlarını güçlendirerek hizmetler getireceğini belirtti.

Ak Parti Sason İlçe Başkanı Abdullah Aydemir mazbatasını alarak göreve başladı.

Kongrede AK Parti Sason ilçe başkanlığına seçilen Aydemir, görevini layıkıyla yürüteceğini söyledi.

Aydemir, şunları kaydetti:

"Bu süreçte vatandaşlarımızı ihmal etmeyerek, hem ziyaretlerimizi sıklaştıracağız hem de vatandaş ve kurumlarımız arasında köprü görevi yürüteceğiz. Vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlü tutarak, ilçemize hizmetlerin gelmesi ve güzel ilçemizi daha iyi yerlere taşımak için çaba içerisinde olacağız. Görev sürecimizin başlaması münasebetiyle hemşehrilerimizi AK Parti İlçe Başkanlığımızda ağırlamaktan onur duyarım."

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
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