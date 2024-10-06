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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak bir mesaj yayımladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak bir mesaj yayımladı.

Yazmacı, mesajında, İsrail'in insanlık vicdanını derinden yaralayan 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye saldırı başlattığını anımsattı.

Saldırıların uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirten Yazmacı, gözü dönmüş katillerin saldırıları sonucu 41 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 97 bin kişinin de yaralandığını aktardı.

Gazze halkının yanında en fazla duran ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Yazmacı şunları kaydetti:

"Bu süreçte uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in yetersiz müdahalesi, Gazze halkının yaşadığı zulmün devam etmesine neden olmuştur. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, sadece bölgeyi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir insanlık suçu haline gelmiştir. Yaşanılan bu tablo İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan mevcut küresel sistemin artık miadını doldurduğu, uluslararası kurumların işlevsiz hale geldiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Çatışmaların ve saldırıların sona erdirilmesi, bölgede adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için uluslararası toplumu daha etkili adımlar atması kaçınılmazdır. Saldırılar her geçen gün şiddetini artırarak devam ederken onurlu duruş sergileyerek, Filistin Devletini tanıyan ülke sayısı da artmıştır. Gazze halkının yanında en fazla duran her zamanki gibi Türkiye olmuştur. Sadece bölgemizin değil, dünya mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasındaki kararlılığı herkese örnek olacak niteliktedir. Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizin yanında yer alacağız ve bu insanlık dışı saldırıların sona erdirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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