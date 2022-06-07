ŞANLIURFA - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın köydeki evine silahla ateş açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın köydeki evine silahla ateş açıldı

AA - Mustafa Güçlü - Güncel
 - Güncelleme:

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile kardeşine ait olan ve boş olduğu belirtilen köy evine gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile kardeşine ait olan ve boş olduğu belirtilen köy evine gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

Akçakale ilçesinin kırsal Büyücek Mahallesi'nde bulunan milletvekili Akay ile kardeşi Ali Akay'a ait iki katlı eve, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

Boş olduğu belirtilen evin duvarlarına saldırı sonucu çok sayıda mermi isabet etti.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

AA / Mustafa Güçlü - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title