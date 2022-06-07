ŞANLIURFA - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın köydeki evine silahla ateş açıldı - Haberler

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile kardeşine ait olan ve boş olduğu belirtilen köy evine gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

Akçakale ilçesinin kırsal Büyücek Mahallesi'nde bulunan milletvekili Akay ile kardeşi Ali Akay'a ait iki katlı eve, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

Boş olduğu belirtilen evin duvarlarına saldırı sonucu çok sayıda mermi isabet etti.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.