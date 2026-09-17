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AK Parti Samsun Milletvekili Aksu, Havza'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Samsun Milletvekili Aksu, Havza'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Havza Kaymakamı Samet Serin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Aksu, daha sonra AK Parti Havza İlçe Başkanlığında Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Samsun Şehir Hastanesi açılışına katılanlara teşekkür etti.

Aksu da Havza'nın göç veren değil, göçü tersine çevirmiş, hatta göç alan bir yer olacağını dile getirerek, "Havza OSB büyük yatırımcıları kendine çekmeye devam ediyor. Hızlı tren hattı, yükleme rampası ve diğer yatırımlar ile Havza hızla büyüyor." dedi.

Sel dönemi fırsatçıların halkın birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik davranışlarına rağmen Havza'da hızlı şekilde yaraların sarıldığını vurgulayan Aksu, "El birliği ile yaralarımızı sardık Allah'a şükürler olsun. Cumhur İttifakı'mızın ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan Terörsüz Türkiye süreci de bir devlet projesidir. Sürecin amacı terörü bitirmektir. Enerjisini teröre harcamayan Türkiye, daha güçlü olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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