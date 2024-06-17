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AK Parti Sakarya İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

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AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Partililer bir araya gelerek bayramlaştı ve çeşitli ikramlar sunuldu. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve diğer parti üyeleri katıldı.

Ak Parti Sakarya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl Başkanlığı binası yanında hazırlanan alanda bir araya gelen partililer, sıraya girerek bayramlaştı. Partililere daha sonra çeşitli ikramlar sunuldu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Murat Kaya, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Şaban Dişli, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Bayramlaşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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