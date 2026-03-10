Haberler

AK Parti Şabanözü İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi

AK Parti Şabanözü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, Belediye Başkanı Faik Özcan birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ise ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirtti.

Belediye Kıl Çadır Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Faik Özcan, birlik ve beraberliklerinin daim olması temennisinde bulunarak, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutladı.

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, "Buruk bir ramazan geçiriyoruz. Müslüman ülkeler şu an yangın yeri. Birlik ve beraberliğimizi elden bırakmamamız gerekiyor. Türkiye olarak biriz ve ayaktayız. Her zaman Müslüman coğrafyalarının yanındayız. Bütün dünyaya liderlik yapabilecek bir lidere sahibiz." dedi.

Duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz
