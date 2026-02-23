AK Parti'den Suriye ve Gazze için ramazan seferberliği

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla yurt içindeki sosyal dayanışma çalışmalarının yanı sıra Balkanlar, Suriye ve Gazze'de yürütülecek iftar organizasyonları için kapsamlı bir çalışma başlattı.

AK Parti'li belediyelerin organizasyonu ve koordinasyonuyla Balkanlar, Suriye'de ve Gazze'de ramazan boyunca her gün düzenli iftar sofraları kurulacak. Bereket sofralarıyla milyonlarca insana sıcak yemek ulaştırılması, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve ramazanın manevi atmosferinin kardeş topluluklarla birlikte yaşanması hedefleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu yıl da sınırları aşarak gönül coğrafyasına taşınacağını açıkladı. Özellikle Gazze'de yaşanan ağır insani tabloya dikkat çeken Mustafa Demir, saldırılar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin hiçbir şartta yalnız bırakılmayacağını vurguladı. Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde kurulan iftar ve sahur programlarının kapsamının daha da genişletileceğini belirten Demir, bu dayanışma halkasının Suriye ve Gazze'yi de içine alacak şekilde büyütüleceğini ifade etti.

'GÖNÜL SOFRALARIMIZI, GÖNÜL COĞRAFYAMIZA TAŞIYORUZ'

Demir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'li belediyeler olarak Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz sofraları gönül coğrafyamıza da taşıyoruz. Bu kapsamda, Konya'nın Şam Merkez'de, Erzurum'un Lazkiye'de, Gaziantep'in Halep Merkez'de ve Çorum'un Rif Şam Yarmuk'ta, Sultanbeyli'nin Bosna-Hersek'te gerçekleştirdiği iftar programlarıyla birlikte, birçok belediyemiz de Ramazan boyunca iftar programları gerçekleştirecek şekilde Suriye'de ve Gazze'de belediyelerimiz aracılığıyla bereket sofraları, gönül sofraları kuruyoruz. Yine Balkanlarda; Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da da iftar çadırları kuruyoruz. Trabzon ve Rize Belediyelerimiz Batum'da iftar sofası kuruyorlar. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu tüm kardeşlerimizle birlikte yaşatmak için bir seferberlik başlattık. Özellikle İsrail tarafından sistemli bir soykırıma maruz bırakılan mazlumlar diyarı Gazze'de, bayrama kadar iftar sofraları kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hazırlayacağımız bu gönül sofraları, yarınlara uzanan kardeşlik köprümüzün en güçlü temellerini oluşturacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı