AK Parti Polatlı İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde Şerife Ceylan Yeniden Başkan Seçildi
AK Parti Polatlı İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Şerife Ceylan, yeniden başkanlık görevine seçildi. Kongrede birlik ve dayanışma mesajları verildi.
Ak Parti Polatlı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Şerife Ceylan seçildi.
Ak Parti Polatlı İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede, Şerife Ceylan yeniden başkanlığa seçildi.
Ceylan, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kongreye, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke ile partililer katıldı.