Ak Parti Pınarhisar İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Koordinatörü Gürkan Mitap, İlçe Başkanı Hasan Erginuğuzlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Kevser Taşdemir, İl Genel Meclis Üyesi Hicret Şamil Karasu ile partililer katıldı.

Toplantıda, parti yönetimince yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sarıçam, programda yaptığı konuşmada, parti çalışmalarında her adımı planlı ve programlı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirtti.

Hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını ifade eden Sarıçam, destek veren teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Sarıçam, birlik ve beraberlik ile daha güçlü adımların atılacağına inandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Talay'dan ziyaretler

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, kurum ziyaretlerinde bulundu.

Talay, ilk ziyaretini Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a gerçekleştirdi.

Taşkoparan'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Talay, başarı temenni etti.

Talay daha sonra Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir ve İl Milli Emlak Müdürü Uğur Aydın'a ziyarette bulundu.