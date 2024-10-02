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AK Parti Nizip İlçe Başkanlığında devir teslim töreni

AK Parti Nizip İlçe Başkanlığında devir teslim töreni
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AK Parti Nizip İlçe Başkanı olarak atanan Yakup Karakuş, görevi Fatih Bozkurt'tan devraldı.

Ak Parti Nizip İlçe Başkanı olarak atanan Yakup Karakuş, görevi Fatih Bozkurt'tan devraldı.

Ak Parti Nizip İlçe Başkan Vekili Fatih Bozkurt, ilçe binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, partinin ana kademe, kadın ve gençlik kollarına teşekkür ederek yeni atanan Yakup Karakuş'a başarı diledi.

İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Karakuş ise dün olduğu gibi bugün de partinin tüm kesimleriyle kucaklaşacaklarını ifade etti.

Karakuş, şunları kaydetti.

"Bugün, yenilenmenin yeniden başlangıcın ilk günü olması açısından çok anlamlı bir gün benden önce bu makamda hizmet etmiş ilçe başkanlarının hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kutlu görevi değerli dava arkadaşlarımız ve partimize gönül vermiş fertlerimizin desteği ve yardımıyla en iyi şekilde yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti, milletimizin kurduğu ve milletimizin hizmetkarı olan bir partidir. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edip Cumhurbaşkanımızın ömrünü adadığı davaya sonuna kadar sahip çıkacağıma söz veriyorum. Bu görevi bizlere layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Yardımcısı ve teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir, milletvekillerimiz ve il başkanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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