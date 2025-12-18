Haberler

AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

  • AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
  • Rapor yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşuyor.
  • Raporun TBMM Başkanlığına iletilmesi planlanıyor.

Ak Parti'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Edinilen bilgiye göre AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Mustafa Şen, partinin hazırladığı raporda terör örgütü PKK mensuplarının "eve dönüşü" için öngörülen yasal çerçeveyi geçtiğimiz günlerde anlatmıştı.

Şen, örgütün varlığını sona erdirmesi durumunda örgüt üyeliği ve buna bağlı suçların hukuken düşeceğini belirterek, "Örgüt üyeliği bir suçtur. Ancak örgüt kendini feshederse bu suç ortadan kalkar. Örgüt ortadan kalktığında yardım ve yataklık suçu da düşer." ifadelerini kullandı. Şen, hüküm giymiş örgüt mensuplarının cezasının da aynı kapsamda değerlendirileceğini ifade etmişti.

"DEVAM EDEN DAVALAR DA DÜŞER"

Aynı suçlardan yargılaması süren kişiler için de düzenlemenin geçerli olacağını belirten Şen, "Eğer terör örgütü mensubu hakkında yardım, yataklık veya üyelikten yargılama devam ediyorsa, örgüt feshedildiğinde mahkemesi de düşer." demişti.

"5 YILLIK ADLİ TAKİP ŞARTI ÖNERİYORUZ"

Şen, tüm bu düzenlemelerin belirli bir koşulla uygulanabileceğini vurgulayarak, "Ancak tüm bunları 5 yıllık adli takip şartıyla öneriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Bursa'da yardımsever iş insanı binlerce kişiyi sevindirdi

Bursalı Robin Hood! Binlerce lirayı tek kalemde ödedi
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sırasında bakandan yeni açıklama geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
title