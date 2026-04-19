AK Parti'nin Siirt'teki üye sayısı 45 bin 600 oldu

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, AK Parti'nin ildeki üye sayısının 45 bin 600'e yükseldiğini belirtti.

Ak Parti Siirt İl Başkanı Özturan, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül'le parti üyelerine ziyaretlerini sürdürdü.

Özturan, gazetecilere, ziyaret ettikleri üyelerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, onlara Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen teşekkür belgelerini takdim ettiklerini söyledi.

İlde 1 Ocak 2025'ten bugüne kadar üye sayısının 5 bin 283 artarak 45 bin 600'e yükseldiğini ifade eden Özturan, hedeflerinin üye sayısını yıl sonuna kadar 48 bine ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Özturan, teşkilat olarak üye ziyaretleri kapsamında sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu anlamlı ziyaretlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını kıymetli üyelerimize iletmenin gururunu yaşarken, her bir hanede gördüğümüz samimiyet ve içtenlik bizlere büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Davamıza gönül bağı ile bağlı olan üyelerimizin misafirperverliği ve güçlü desteği, birlik ve beraberliğimizin ne denli sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yalnızca selam iletmekle kalmayıp üyelerimizin talep ve önerilerini de dinleyerek karşılıklı istişarelerde bulunduk. Bu vesileyle, davamıza inançla destek veren kıymetli üyelerimize teşekkür belgelerini takdim ederek, emek ve katkılarının her zaman değerli olduğunu ifade ettik. Sunulan bu belgeler, aynı zamanda teşkilatımızın vefa anlayışının bir göstergesi olmuştur. Sahada kurulan bu güçlü bağlar teşkilatımızın azmini artırırken, birlik ve beraberlik ruhumuzu daha da pekiştirmiştir. Gönüller arasında kurulan bu samimi köprülerin daim olması ve davamızın aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam etmesi en büyük temennimizdir."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
