AK Parti'nin 'İstanbul'un kayıp 1000 günü' toplantısı, Ekrem İmamoğlu'nu çok kızdırdı

Ak Parti, İBB yönetiminin 3 yıllık hizmetlerini mercek altına aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 'İstanbul'un Kayıp 1000 Günü' başlığı ile düzenledikleri basın toplantısı ile 2019 yılında göreve gelen İBB yönetiminin geçen 1000 günde ne yaptığını ve ne yapmadığını anlattı.

YENİKAPI'DAKİ ARAÇLARDAN DEM VURDU

Göksu, yaptığı sunumda 643 makama 1717 makam aracı alındı iddialarına değinerek Yenikapı Meydanı'nda sergilenen araçlardan bahsetti, durumun böyle olmadığını dile getirdi. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin yaptık dediği bazı projelerin eski dönemlerde başlanmış projeler olduğunu öne sürdü.

İMAMOĞLU, AÇILIŞ TÖRENİNDE TOPLANTIYI DEĞERLENDİRDİ

Bu toplantı gündemdeki yerini korurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "150 günde 150 proje" kampanyası kapsamında bir dizi açılış gerçekleştirdi. Düzenlenen törenlerle Avcılar'da Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi, Küçükçekmece'de Cennet Meydanı, zeminaltı otoparkı ve Attila İlhan Kütüphanesi açıldı. Açılışlarda konuşan İmamoğlu, İstanbul'da hayata geçirdikleri projelerin bir kısmının kendi dönemlerin başlayan işler olduğunu, bazıların da Küçükçekmece'de olduğu gibi projeyi tekrar ele alıp revize ettikleri projeler olduğunu anlattı. İmamoğlu "Bazen bir kısım ihale sorunları yaşadığımız, tasfiye sorunları yaşadığımız noktalarda yeni ihalelerle, yeni süreç tarifleriyle beraber en doğru bir biçimde halkımıza kazandırmaya dönük projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

"1000 GÜN, O TOPLANTIYI DÜZENLEYENLER İÇİN KAYIP DÖNEMİDİR"

İmamoğlu konuşmasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda "İstanbul'un kayıp 1000 günü" konulu basın toplantısına da değindi. İBB Başkanı, "Bizi eleştiren akıl, toplantılar yapıyor. Bu 3 yıla dair birtakım olumsuz cümleler kurmaya çalışıyor. '1000 kayıp gün' olarak tarif ettiklerini duyuyorum sağdan soldan. Toplantıların adını böyle koyduklarını duyuyorum. Evet bu 3 yıl, yaklaşık 1000 gün, o toplantıyı düzenleyen arkadaşlar başta olmak üzere onlara yakın olan bir avuç insan için büyük bir kayıp dönemidir. Çünkü o aklın, o zihniyetin, o bir avuç insanın kişisel menfaatlerinin yakın çemberleri içerisinde olan kurum ya da kişilerin çıkarlarının değil, 16 milyon insanımızın çıkarlarının gözetildiği hizmetleri yapmaya keyifle devam ediyoruz. İstanbul'u adil, yeşil, mutlu, yaratıcı üretken bir şehir haline getirme konusunda büyük bir çalışma yürütüyoruz. Hiç hızımızı düşürmeyeceğiz. Hiç enerjimizi düşürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.