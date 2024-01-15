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AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak'ta yapılacak

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AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısında merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da açıklanacak.

Ak Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı zaman kalırken partilerin büyükşehir belediye başkan adayları da açıklanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olarak açıklandığı ilk tanıtım toplantısı 7 Ocak'ta yapılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ikinci toplantının ise 14 Ocak'ta yapılması planlanırken Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerimizin şehit olması sebebiyle bu toplantı ertelenmişti.

AK PARTİ'NİN ADAY TANITIM TOPLANTISI 18 OCAK'TA YAPILACAK

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Toplantı, 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Haberler.com / Erkut Calikoglu - Güncel

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