AK Parti MYK toplandı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'un gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın gelişi ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'un gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın gelişi ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı. AA / Müjdat Genç - Güncel Merkez Yürütme Kurulu Hayati Yazıcı Yılmaz Tunç AK Parti Güncel Haberler

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