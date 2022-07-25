AK Parti MYK toplandı
AA - Müjdat Genç - Güncel
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'un gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın gelişi ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı.
Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'un gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın gelişi ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı.
AA / Müjdat Genç - Güncel