AK Parti MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünü engelleyecek öneri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantıda gündemdeki konular değerlendirildi, sonrasında ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı.

Kritik toplantıda ise öncelikli olarak nelerin konuşulduğu ortaya çıktı. Buna göre ilk olarak seçmen göçünün önüne geçmek için kütüklerin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması masaya yatırıldı.

YAZICI SUNUM YAPTI

Yeni Şafak'ın haberine göre AK Parti MYK toplantısında, geçtiğimiz hafta TBMM'ye sunulan ve yarın komisyonda görüşülmesine başlanacak Seçim ve Siyasi Partiler Yasası Teklifi de gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın sunum yaptığı teklifle ilgili öneriler de masaya yatırıldı.

KÜTÜK GÜNCELLEMESİNDE SON 6 AY DİKKATE ALINACAK

Bunlardan birisi de yerel seçimlerle birlikte yapılan muhtarlık seçimleri için yaşanan 'seçmen göçü'nü önleyecek düzenleme oldu. Teklifle, seçmen kütüklerinin güncellenmesinde, bir yıl önceki adresin dikkate alınması düzenleniyordu. Ancak bu sürenin 6 aya indirilmesi tartışıldı.

MUHTARLARA YETERLİLİK BELGESİ İÇİN VERİLEN SÜRE DÜŞÜRÜLECEK

Yine teklife göre, seçimi kazanan muhtarın seçilme yeterliliğine sahip olduğunu bir ay içerisinde belgelendirmesi gerekiyordu. Bu sürenin de 15 günü çekilmesi gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki Hazırlık Komisyonu'nun bugün bir toplantı yapacağı ve söz konusu önerilerin bu toplantıda ele alınacağı öğrenildi.