AK Parti MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünü engelleyecek öneri - Haberler

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AK Parti MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünü engelleyecek öneri

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında, yeni seçim yasası teklifiyle seçmen göçünün önüne geçmek için konulacak madde gündeme geldi. Yapılan planlamaya göre seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantıda gündemdeki konular değerlendirildi, sonrasında ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı.

Kritik toplantıda ise öncelikli olarak nelerin konuşulduğu ortaya çıktı. Buna göre ilk olarak seçmen göçünün önüne geçmek için kütüklerin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması masaya yatırıldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre AK Parti MYK toplantısında, geçtiğimiz hafta TBMM'ye sunulan ve yarın komisyonda görüşülmesine başlanacak Seçim ve Siyasi Partiler Yasası Teklifi de gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın sunum yaptığı teklifle ilgili öneriler de masaya yatırıldı.

Bunlardan birisi de yerel seçimlerle birlikte yapılan muhtarlık seçimleri için yaşanan 'seçmen göçü'nü önleyecek düzenleme oldu. Teklifle, seçmen kütüklerinin güncellenmesinde, bir yıl önceki adresin dikkate alınması düzenleniyordu. Ancak bu sürenin 6 aya indirilmesi tartışıldı.

Yine teklife göre, seçimi kazanan muhtarın seçilme yeterliliğine sahip olduğunu bir ay içerisinde belgelendirmesi gerekiyordu. Bu sürenin de 15 günü çekilmesi gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki Hazırlık Komisyonu'nun bugün bir toplantı yapacağı ve söz konusu önerilerin bu toplantıda ele alınacağı öğrenildi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, Seçmen, MYK, Güncel, Haberler

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