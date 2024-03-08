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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek Bulanık'ta Vatandaşlarla Buluştu

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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki heyet, Bulanık ilçesinde vatandaşla bir araya geldi. Şimşek, aday adaylık döneminde 8 kişinin yarıştığını söyleyerek, Yakup Kaya'nın projelerini desteklediğini belirtti. Muş İl Başkanı Melik Emre ise Bulanık'ın hizmete layık olduğunu vurguladı. AK Parti Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ise hizmete odaklandıklarını ve herkese eşit şekilde hizmet götüreceklerini ifade etti.

Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki heyet, Bulanık ilçesinde vatandaşla bir araya geldi.

Şimşek'i ilçe girişinde AK Parti Belediye Başkan adayı Yakup Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi ve partililer karşıladı.

Daha sonra seçim bürosu önünde toplanan vatandaşlara seslenen Şimşek, aday adaylık döneminde 8 kişinin yarıştığını söyledi.

Tüm adayların değerli olduğunu belirten Şimşek, "Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yakup başkanımızın çok güzel projeleri var. Ben kitapçıklara baktım. Siz Yakup başkanı seçerseniz iktidarın ilçemize yapmayacağı hizmet kalmayacaktır. Üniversitemize yurt yapacağız. Yollarımızı inşa edeceğiz. Doğalgazdaki eksik mahallelerimizi tamamlayacağız. Hepsinin altına imzamızı da atıyoruz. Yeter ki Yakup başkanımıza sahip çıkın. Allah'ın izniyle bir beş yıl daha sizlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız."

Muş İl Başkanı Melik Emre de "Adayımız Yakup Kaya kardeşinizi seçin. Malazgirt yanı başımızda, gelen yatırımlar belli. Bu yatırımlardan neden Bulanık yararlanmasın. Yakup başkanımızla birlikte size hizmet için yola çıkmışız. Hizmetler gelmediyse gelin bize hesap sorun. Tekstil fabrikaları kuralım. Bulanık hak ettiği yeri bulsun." dedi.

AK Parti Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ise "Hizmet için bu yola çıktım. Bu hizmeti herkese eşit bir şekilde götüreceğiz. Sizden istediğimiz tek şey gelin oyunuzu hizmete verin. Bulanık ilçesi hizmete açtır. Hizmetin kimliği yoktur. Projelerimiz hizmete dayalıdır. Belediyeler hizmet yeridir. 18 yıldır esnaf kooperatif başkanlığını yaptım. Herkese eşit şekilde hizmet ettim." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Emre ve Kaya, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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