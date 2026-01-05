AK Parti Muş İl Başkanlığından üye sayısının artışına ilişkin açıklama

Ak Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, AK Parti'nin üye sayısının ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da arttığını belirtti.

İl başkanlığı binasında basın açıklaması yapan Emre, 2 Ocak 2026'da açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını anımsattı.

Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut göstergesi olduğunu vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlarda değil milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır."

Teşkilatların sahadaki gayreti, üyelerin fedakarlığı ve milletin desteğiyle büyüyen bu yapı olduklarını ifade eden Emre, şöyle devam etti:

"AK Parti İl Başkanlığı olarak bizler tüm teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kolları il başkanlarımız, mahalle başkanlarımız, belde ve ilçe belediye başkanlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz ile 3 mayıs 2025 tarihinden itibaren yaptığımız koordineli saha çalışmaları, ziyaretler, birebir görüşmeler neticesinde 37 bin 586 olan üye sayımızı 40 bin 514 seviyesine ulaştırdık. Bu anlamda bütün dava ve yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım."