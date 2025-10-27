AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünde tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, gerek Türkiye'de gerekse gönül coğrafyasında kendileriyle bu mutluluğu paylaşan herkese selam ve sevgilerini gönderdi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anan Mete, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizden aldığımız güçle; bugün bölgesinde ve dünyada her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye'ye sahibiz. Terörsüz bir Türkiye hedefiyle, ekonomide, diplomaside ve teknolojide kararlılıkla ilerliyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimize adım adım yürüyoruz."