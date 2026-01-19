AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

Haberler

Güncelleme:
AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyarette, Cumhur İttifakı'nın sahadaki uyumu ve ortak çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güngör ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Cumhur İttifakı ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Güngör'ün, MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel ile istişarelerde bulunduğu ziyarette, Cumhur İttifakı'nın sahadaki uyumu, yerel ve genel gündeme dair değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette, teşkilatlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve gelecek dönemde ortak yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Milletin beklentileri doğrultusunda, istişare ve dayanışma içinde hareket etmenin önemi vurgulandı.

Misafirperverlikleri için MHP İl Başkanı Demirel ve yönetimine teşekkür ederek, ziyaretin ittifak ve Muğla için hayırlara vesile olmasını temenni eden Güngör, Cumhur İttifakı olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde aynı hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Demirel de ziyaretleri için Güngör ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
