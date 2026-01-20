Haberler

AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, Milas İlçe Başkanlığına atanan Akyer'i ziyaret etti

AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, Milas İlçe Başkanlığına atanan Akyer'i ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Milas İlçe Başkanlığına atanan Levent Akyer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, teşkilat ruhu ile hedeflere kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Milas İlçe Başkanlığı görevine atanan Levent Akyer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette konuşan Güngör, Milas'tan Muğla'nın tamamına yayılan güçlü bir teşkilat ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

Teşkilat çalışmalarının aynı inanç, azim ve dava bilinciyle süreceğini vurgulayan Güngör, Akyer'e yeni görevinde başarılar diledi.

İlçe Başkanı Akyer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine emanet edilen görevin sorumluluğunu büyük bir gurur ve heyecanla taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Kayserili iş adamına uyuşturucu üretiminden 25 yıl hapis cezası

Uyuşturucu soruşturmasında 25 yıl ceza! Kimliği şoke etti
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler