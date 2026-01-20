AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, Milas İlçe Başkanlığına atanan Akyer'i ziyaret etti

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Milas İlçe Başkanlığı görevine atanan Levent Akyer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette konuşan Güngör, Milas'tan Muğla'nın tamamına yayılan güçlü bir teşkilat ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

Teşkilat çalışmalarının aynı inanç, azim ve dava bilinciyle süreceğini vurgulayan Güngör, Akyer'e yeni görevinde başarılar diledi.

İlçe Başkanı Akyer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine emanet edilen görevin sorumluluğunu büyük bir gurur ve heyecanla taşıdığını belirtti.