AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan'ın Babası Süleyman Arslan'ın Cenazesi Kars'ta Defnedildi

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Arslan'ın vefat eden babası Süleyman Arslan'ın cenazesi, Kars'ın Kağızman ilçesinde toprağa verildi.

Kağızman ilçesinde rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı ilçedeki devlet hastanesinde vefat eden Süleyman Arslan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, eski Kars Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları ile Arslan ailesinin yakınları katıldı.