AK Parti Milletvekillerinden Eskipazar'da Köy Ziyaretleri

AK Parti Milletvekillerinden Eskipazar'da Köy Ziyaretleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar ilçesindeki köylere ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinledi ve çeşitli projelerin incelemelerini yaptı.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Milletvekili Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Mutaflar köyünü ziyaret eden milletvekilleri, burada köylülerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ardından Sadeyaka köyüne geçen Şahin ve Keskinkılıç, köy sınırları içerisinde bulunan Sığırcık (Çekirge) Suyu ve Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Bulduk, Deresoblan, Ova ve Köyceğiz köylerini ziyaret eden milletvekilleri, vatandaşlarla sohbet etti.

Programın sonunda ise Haslı ve Ova barajlarında incelemelerde bulunuldu.

Ziyaretlerde, İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Bağce, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ahmet Aydemir, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Emre Ünal ve Sedat Yaman ile AK Parti Eskipazar İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Bu rakamı daha önce duymadınız! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için servet istiyor

Galatasaray Barış Alper'in bonservisini belirledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.