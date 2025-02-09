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AK Parti Milletvekili Söylemez, Bozyazı'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Milletvekili Söylemez, Bozyazı'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Bozyazı ilçesini ziyaret ederek Gözce, Tekeli ve Tekmen mahallerinde vatandaşlarla buluştu. Ardından AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına giderek partililerle görüştü.

Ak Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Bozyazı ilçesini ziyaret etti.

Söylemez, Gözce, Tekeli ve Tekmen mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Söylemez, partililerle görüştü.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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