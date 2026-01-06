Haberler

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın Annesi Toprağa Verildi

Güncelleme:
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın yaşamını yitiren annesi Feride Özboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Konya'ya getirilerek Hacıveyis Camii'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Ak Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın yaşamını yitiren annesi Feride Özboyacı (75) toprağa verildi. Özboyacı, cenazede taziyeleri kabul etti.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Özboyacı'nın cenazesi bugün Konya'ya getirildi. Özbayacı, Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine kent protokolü, milletvekilleri ve Özboyacı ailesinin yakınları katıldı. Selman Özboyacı, cenazede taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

