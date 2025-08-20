AK Parti Milletvekili Sarıçam, Vize'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sarıçam, İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Ardından esnafları ziyaret eden Sarıçam, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi

Kırklareli'nde "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında eğitim verildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime 13 çift katıldı.

Eğitimlerde, kurum psikologları tarafından evlilikte iletişim, aile içi ilişkiler, aile hukuku ve sağlık yönetimi gibi konularda bilgi verildi.

