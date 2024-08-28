AK Parti Milletvekili Sarıçam, Lüleburgaz'da esnaf ziyaretinde bulundu

Ak Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarıçam, esnafların isteklerini dinleyip vatandaşlarla sohbet etti.

Her zaman vatandaşla iç içe olduklarını belirten Sarıçam, kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Sarıçam, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Ziyarette AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, Kadın Kolları Başkanı Fatma Merve Durak ile İl Genel Meclisi üyesi Recep Çotuk'ta bulundu.