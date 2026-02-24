Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu

Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Karşıyaka Mahallesi'nde Yavuz ailesinin iftar sofrasına katıldı ve daha sonra İluh Mahallesi'nde Öztaş ailesini ziyaret etti.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yavuz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Nasıroğlu, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ailesini ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Nasıroğlu, konuk olduğu aileyle iftar yaptı.

Nasıroğlu, daha sonra İluh Mahallesi'nde ikamet eden Öztaş ailesine de ziyarette bulunarak, aile fertleriyle bir süre görüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
