AK Parti Milletvekili İsmail Bilen Hayatını Kaybetti

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TBMM'de dört dönem AK Parti Manisa Milletvekili olarak görev yapan İsmail Bilen, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Bilen için TBMM'de düzenlenecek törenin ardından cenazesi defnedilecek.

(ANKARA) - TBMM'de 22, 23, 26 ve 27'nci dönemde AK Parti Manisa Milletvekili olarak görev yapan İsmail Bilen, 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Bilen için 24 Haziran 2025 Salı günü saat 14.30'da TBMM'de tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazesi, ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Partimizin önceki dönem Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in vefatı bizi derinden üzdü. Merhum Bilen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı Cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Bilen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "22, 23, 26 ve 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli siyaset ve hukuk insanı İsmail Bilen ağabeyimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhun şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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