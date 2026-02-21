Haberler

AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Şahinler köyünde iftar yaptı

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, iftarını Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü sakinleriyle birlikte yaptı. İftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapan İpek, geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine değindi.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, iftarını Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü sakinleri ile yaptı.

Köy konağında düzenlenen iftar programında konuşan İpek, AK Parti teşkilatları olarak vatandaşlarla iftar programlarına katıldıklarını söyledi

Ramazan ayının huzurla başladığını anlatan İpek, "Vatandaşlarla iftar yapmak bizleri mutlu ediyor. Köylerimizde yaşayan insanlarımız kendi gelenek ve göreneklerini yaşatmak için iftar programları düzenliyor. Aynı sofrayı paylaşmak, birlikte ve geniş topluluklarla iftar açmak bereketlidir." dedi.

İftar programına Milletvekili İpek ile Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Aykan, MHP İlçe Başkanı Volkan Önal ile köy sakinleri katıldı.

